Николаевские футбольные команды играют в Кубке Приднепровья – МФК лидирует в своей группе

Николаевские футбольные команды принимают участие в зимнем турнире Кубок Приднепровья.

Об этом сообщает «Николаевский футбол».

Николаевцы попали в группу D вместе с двумя одесскими командами: МФК «Николаев», МФК «Николаев-2», «Судостроитель», «Жемчужина» и «Реал Фарма». Всего в турнире пять групп, в четвертьфинал выйдут победители групп и три лучшие команды, занявшие вторые места.

МФК «Николаев» сумел выиграть три первых матча и теперь судьба первого места решится 12 февраля, когда «корабелы» дома примут одесскую «Жемчужину». Начало игры в 13:00 на стадионе в парке Победы.

«Реал Фарма» (Одесса) – МФК «Николаев» - 1:2 Голы: Дубина, 11 – Семенина, 40, Цебро, 80. Удаление: Захарченко, 26 («Реал Фарма»). МФК: Важинский, Рогозинский, Чучман, Назаренко, Попов, Дмитренко, Герасимец, Берко, Ковалев, Семенина, Мартян. Во втором тайме на поле появились: Старченко, Цебро, Бондаренко, Потароченко, Момот, Сикорский.

МФК «Николаев» - МФК «Николаев-2» - 4:0 МФК: Попович, Потароченко, Цебро, Чучман, Рогозинский, Дмитренко, Герасимец, Попов, Ковалев, Семенина, Сикорский. На замену вышли Старченко, Назаренко, Дворовенко, Мартян, Берко, Бондаренко, Момот, Шарабура. Голы: Сикорский, Ковалев, Герасимец, Мартян.

МФК «Николаев» - «Судостроитель» (Николаев) - 3:0 МФК: игрок на просмотре, Рогозинский, Чучман, Назаренко, Попов, Момот, Берко, Ковалев, Семенина, Герасимец, Сикорский. На замену выходили Чумак, Цебро, Мартян, Дмитренко, Бондаренко, Шарабура, Боженко. Голы: Берко (2), Боженко.

Вторая команда «Николаева» уже завершила участие в турнире – на ее счету три очка и ни одного забитого гола. При этом николаевцы удачно сыграли в матчах с одесскими командами из первой лиги.

«Жемчужина» - МФК «Николаев-2» - 0:0 МФК «Николаев-2» - «Реал Фарма» - 0:0 МФК «Николаев-2» - «Судостроитель» - 0:0

«Судостроитель» кроме упомянутых матчей проиграл дома «Жемчужине» со счетом 0:5.