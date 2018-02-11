Норвежская лыжница побила рекорд зимних Олимпиад по количеству наград

Норвежская лыжница Марит Бьорген завоевала серебро Олимпийских игр-2018 в скиатлоне и побила рекорд зимних Олимпиад

Как сообщает Sports.ru, эта медаль стала для знаменитой норвежки 11-й на зимних Олимпийских играх (шесть золотых, четыре серебряных и одна бронзовая).

Эта медаль позволила Бьорген выйти на первое место среди женщины по количеству наград на зимних Олимпиадах. По десять медалей имеют советская лыжница Раиса Сметанина (4-5-1) и итальянка Стефанию Бельмондо (2-3-5).

Отмечается, что победительницей скиатлона в Пхенчхане стала шведка Шарлотта Калла. Украинки Татьяна Антипенко и Мария Анцибор стали 45-й и 53-й соответственно.

Напомним, что в южнокорейском Пхенчхане прошла торжественная церемония открытия зимних Олимпийских Игр-2018.