«Нико-Баскет» дважды обыграл «Сумы» в высшей баскетбольной лиге

В чемпионате Украины по баскетболу в высшей лиге «Нико-Баскет» дважды обыграл в домашних матчах клуб «СумДУ» из Сум.

Об этом сообщили в пресс-службе «Нико-Баскета».

Первый матч оказался непростым для обеих команд, на большой перерыв он ушли со счетом 37:43 в пользу гостей. В последней четверти, за пять минут до конца николаевцы сумели перехватить инициативу и выиграть матч. Отметим, что за «Сумы» играет ветеран украинского баскетбола Игорь Кривич, которому уже 39 лет.

«Нико-Баскет» - «СумДУ» – 79:71 (16:24, 21:19, 16:15, 26:13) Н: Мещеряков 20 очков+9 подборов+6 передач, Гуменюк 16+15 подборов, Горобченко 14, Ожегов 11, Жуковский 10+8 подборов, Заплотинский 5, Лукьян 3. С: Кривич 16, Рязанцев 16, Стародуб 16, Игнатенко 7, Чесак 7+8 подборов, Глинчак 6+8 подборов.

Второй матч дался николаевцам намного легче, и они сумели набрать больше 100 очков.

«Нико-Баскет» - «СумДУ» - 107:80 (30:24, 24:15, 23:21, 30:20) Н: Вершинин 15, Ожегов 15, Лукьян 14, Заплотинский 13+8подборов, Мещеряков 12, Горобченко 12, Жуковский 10+8 подборов, Гуменюк 10+11 подборов), Берестнев 6, Штанько. С: Стародуб 30, Глинчак 11, Чесак 9, Игнатенко 8, Ташкинов 7, Кривич 6, Вовк 6.

Напомним, что ранее трипл-дабл Горобченко помог «Нико-Баскет» обыграть команду из Кропивницкого.