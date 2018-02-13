На чемпионате Украины по спортивной акробатике николаевцы вошли в тройку призеров

С 6 по 9 февраля в Виннице проходил чемпионат Украины по спортивной акробатике среди взрослых, в котором принимали участие воспитанники ДЮСШ №1 города Николаева.

Об этом сообщает Управление по делам физической культуры и спорта Николаевского городского совета.

В мужских групповых упражнениях воспитанники ДЮСШ №1 заняли 3-е место в составе: Дмитрий Манжелий, Илья Сидоренко, Дмитрий Сиротюк и Григорий Науменко.

В мужских парных упражнениях Никита Беда и Дмитрий Чернов заняли 3-е место во втором упражнении и 4-е место по многоборью.

Также отмечается, что тренируют спортсменов заслуженный тренер Украины Виталий Бердник и заслуженный тренер Украины Андрей Бердник.

Напомним, что ранее николаевские акробаты заняли первые места на всеукраинском турнире во Львове.