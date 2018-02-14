В Николаеве прошел открытый кубок области по каратэ

В Николаеве 11 февраля состоялся Кубок Николаевской области по Киокусин каратэ среди детей, юношей, девушек и мужчин.

Об этом сообщили в Федерации Киокусинкай каратэ в Николаевской области.

В чемпионате принимали участие команды из городов Николаева, Первомайска, Снигиревки, Новой Одессы, Очакова, Баштанки, Березнеговатого и Врадиевки. Общее количество участников составило 200 человек, которые сражались на трех татами за золото в 41 категории. Также на соревновании были награждены дипломами лучшие бойцы Николаевской области и лучший тренер 2017 года:

- Анна Кульчицкая, кандидат в мастера спорта Украины, серебряный призер чемпионата мира 2017 среди девушек; - Ульяна Середенко, кандидат в мастера спорта Украины, серебряный призер чемпионата Европы 2017 среди девушек; - Артур Солтасюк, серебряный призер чемпионата Европы 2017 среди старших юношей; - Юрий Галимон – лучший тренер.

В кубке области первое командное место заняли представители Первомайска (тренер Юрий Галимон), второе – команда Николаева (тренер Дмитрий Николаев), третье – команда Снигиревки (тренер Олег Павленко).

Кроме того, 11 марта в спорткомплексе «Надежда» пройдет всеукраинский чемпионат «Первенство Украины по Киокусин 2018» (отборочный турнир для участия в чемпионате Европы), на котором наши спортсмены выступят одной большой командой.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине 220 спортсменов поучаствовали в чемпионате по Киокушин каратэ.