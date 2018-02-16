«Николаев» обыграл одесситов и пробился в полуфинал Кубка Приднепровья

МФК «Николаев» обыграл одесский «Реал Фарма» в матче 1/4 финала Кубка Приднепровья.

Об этом сообщает «Николаевский футбол» со ссылкой на пресс-службу «Николаева».

Напомним, что Кубок Приднепровья – это зимний товарищеский турнир, организованный Федерацией футбола Днепропетровской области.

«Реал Фарма» - МФК «Николаев» - 0:3 МФК: Попович, Попов, Назаренко, Цебро, Рогозинский, Дмитренко, Бондаренко, Берко, Семенина, Герасимец, Сикорский. На замены выходили Старченко, Момот, Потароченко, Дворовенко, Чернецкий, Шарабура, Мартян, Морозов и три игрока на просмотре. Голы: Герасимец, Бондаренко, Мартян.

В первом тайме гости сразу же завладели инициативой, но до опасных моментов дело не доходило: все навесы и прострелы (активничала фланговая связка Рогозинский – Герасимец) прерывались защитниками. Берко и Семенина пристреливались издали, терроризировал защиту соперника сольными проходами Попов, но успехом эти попытки не увенчались. А вот один из многочисленных угловых принёс свои плоды: на подачу Берко откликнулся Герасимец и замкнул дальнюю штангу – 1:0.

Во второй половине игры оба тренерских состава пустили в ход свежие силы. Николаевцы уверенно контролировали ход событий в матче, укрепив своё преимущество двумя забитыми мячами. Сперва Алексей Бондаренко поразил цель с близкого расстояния и удвоил преимущество команды из Николаева (Бондаренко – экс-игрок как раз «Реал Фармы», откуда и перешёл в МФК), а вскоре Виктор Мартян был первым на отскоке и установил окончательный счёт встречи. 3:0 – МФК «Николаев» выходит в полуфинал Кубка Приднепровья.