«Сани делаю дома в гараже»: украинский саночник разоблачил министра спорта Жданова

Украинский саночник Андрей Мандзий подтвердил, что свои сани для соревнований он делает в гараже за собственные деньги.

Об этом сообщает «Сегодня».

«Здравствуйте, это не миф, сани делаю дома в гараже, как видно на фото, на них и стартовал на Олимпийских играх. От Федерации получил полозья – 1200 евро, кронштейны – 290 евро, 2 пары резинок по 30 евро – 60 евро. Прошлогодние сани собирал полностью за свой счет. Есть еще 20 гб видео процесса создания саней ежели мало фото», – сообщил Мандзий.

Слова спортсмена были адресованы министру спорта Украины Игорю Жданову и его советнику Павлу Булгаку, которые в ответ на критику за плохую подготовку спортсменов, опубликовали отчеты с потраченными средствами на закупку снаряжения для спортсменов-зимников к Пхенчхану-2018. В частности, саночникам, как заявил Жданов, закупили снаряжения на сумму почти 1 млн гривен.

Позже, увидев комментарий Мандзия, министр спорта пообещал разобраться в происходящем и привлечь виновных к ответственности.

Напомним, Украинская чемпионка мира по биатлону живет в аварийном доме.