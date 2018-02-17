На Николаевщине состоялся открытый чемпионат по плаванию, в котором приняли участие 150 спортсменов

В Николаеве состоялся открытий чемпионат Николаевской области по плаванию.

Об этом идет речь в письме, пришедшем на редакционную почту «Преступности.НЕТ».

Так, 15-16 февраля в бассейне СК «Украина» состоялся открытый чемпионат Николаевской области по плаванию, в котором приняли участие 150 спортсменов. «Зорю» представляли 30 пловцов.

Победителей определяли в многоборье по сумме трёх заплывов, а пловцы «Зори» показали такие результаты:

Чемпионом области по плаванию среди юношей 2002-2003 года рождения стал Алексей Олешко. Второе место занял Даниил Станиславенко. Серебряную медаль возрастной категории 2000-2001 года рождения завоевал Богдан Супрун. Лучшими назвали: Александра Лобанова, Владимира Татарина, Николая Савченко, Илью Мартынюка и Андрея Иванова. Среди девушек 2004-2005 года бронзовую медаль чемпионата завоевала Ксения. Лучшими назвали: Любовь Гречку, Катерину Щербину, Елену Марцын, Оксану Фадееву и Татьяну Степанову. В общем зачете на различных дистанциях команда «Зоря» получила 12 золотых, 11 серебряных и 7 бронзовых медалей.

Теперь призёры первенства будут представлять сборную области на чемпионате Украины. Их наградил президент федерации плавания Украины Андрей Власков .

Отмечается, что пока неизвестно, когда пловцы смогут приступить к тренировкам в бассейне СК «Зоря».

«Пловцы «Зори» показали отличные результаты и достойно будут представлять Сборную области на Чемпионате Украины по плаванию, а вот когда они смогут приступить к тренировкам в бассейне СК «Зоря» по прежнему не понятно,хотя из неофициальных источников известно, что согласно последней проведенной экспертизе бассейн может эксплуатироваться», - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее в Николаеве состоялся открытый чемпионат города по плаванию среди юниоров и ветеранов.