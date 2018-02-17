Две николаевские спортсменки вошли в состав сборной Украины по прыжкам на батуте

В пятницу, 16 февраля прошли финальные соревнования Чемпионата Украины по прыжкам на батуте (прыжкам на акробатической дорожке). Воспитанники ДЮСШ №1 завоевали призовые места.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевского городского совета.

В общем зачете среди областных команд Николаевская область заняла первое место.

Дарья Алексеева и София Абрамова вошли в состав сборной команды Украины и будут представлять Украину на Чемпионате Европы 16-19 апреля в городе Баку (Азербайджан).

Напомним, что николаевская сборная на Кубке Украины и всеукраинских соревнованиях по прыжкам на батуте завоевала сразу несколько наград.

