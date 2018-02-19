Николаевская спортсменка стала чемпионкой мира по гребле на эргометрах в США

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Николаевская спортсменка Елена Буряк завоевала «золото» на чемпионате мира по гребле на эргометрах. Соревнования проходили в городе Александрия в США.

Об этом сообщает NikLife.

Так, в воскресенье, 18 февраля в открытом классе у женщин на дистанции две тысячи метров Елена Буряк из Николаева одержала победу. Ее результат 6:26,1 минут.

К тому же на чемпионате среди мужчин николаевец Антон Бондаренко занял седьмое место с результатом 5:56,8. 

Елена Буряк
Антон Бондаренко

Стоит отметить, что Елена Буряк является многократной чемпионкой мира и Европы, победительницей Всемирных игр, мировой рекордсменкой по гребле на эргометрах.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевская спортсменка Елена Буряк взяла золотую медаль 36-го открытого Чемпионата Мира в закрытых помещениях на гребных тренажерах Concept-2.

Юлия Давиденко

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