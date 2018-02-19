Ремонт дороги на Снигиревку и защита охотничьих угодий: Депутаты облсовета от «Нашего Края» отчитались за год работы

Депутаты Николаевского областного совета от партии «Наш Край», избранные от Снигиревщины, отчитались за год депутатской работы.

Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Во время публичного отчета Юрий Кормышкин, Елена Донченко и Андрей Закусилов представили результаты депутатской деятельности, как свои собственные, так и их коллеги по фракции, многолетнего депутата Николаевского областного совета Владимира Лусты, безвременно ушедшего из жизни в результате страшной трагедии.

Среди важнейших направлений депутатской деятельности было определено содействие финансированию различных программ социально-экономического развития региона, строительству и ремонту инфраструктурных и социально значимых объектов, социальная поддержка населения, благотворительная деятельность и решения проблем отдельных граждан.

- Зимой 2017 года, в том числе благодаря настойчивости депутатов от «Нашего Края», начался ремонт дорожного покрытия на трассе «Снигиревка - Николаев». Вспомните, сколько раньше времени занимала путешествие снигуривчан по той залатанной, даже не дороге, а в обратном направлении, в город Николаев? Сколько транспорта пострадало от многочисленных выбоин и ям? На сегодня Т-15-08 «Калиновка - Снигиревка - Березнегуватое» - современная комфортабельная автодорога, единственная дорога в области, так серьезно ремонтируется, и на которую было выделено почти 400 миллионов гривен. Работы будут продолжены и в этом году, - отметил во время отчета депутат Юрий Кормышкин.

По словам депутатов, в 2018 году также будет решена многолетняя проблема Снигиревского района - понтоны на наплавных мостах через реку Ингулец на автодорогах местного значения. Депутатами было инициировано обсуждение и разработка предложения от депутатов областного совета по проекту хотя бы на один понтонный мост в Снигиревском районе. Решение было принято и отмечено, что в 2018 году финансирование таких объектов будет осуществляться из областного бюджета, и понтонные мосты перейдут в коммунальную собственность области.

Продолжают депутаты работать и над повышением качества питьевой воды на Снигиревщине. Только за прошлый год благодаря настойчивости и хозяйственному подходу Юрия Кормышкина, жители с. Новопетровка получили 1,2 км нового водопровода. Сегодня он введен в эксплуатацию - 23 абонента из 26 подключились к новой системе водоотведения.

Приоритетом в работе для депутатов Николаевского областного совета от партии «Наш Край» остается поддержка аграриев Николаевщины, которые сегодня являются основным фундаментом для развития громад и базисом пополнения местных бюджетов.

Депутат Кормышкин отметил, что силами депутатов постоянной комиссии областного совета по вопросам АПК была пресечена попытка отдать в частные руки охотничьи угодья, расположенные на территории ГП «Очаковское лесоохотничье хозяйство».

- Я твердо уверен, что земли, которые принадлежат государственному предприятию и куда вкладывались силы и большие мощности, чтобы создать благоприятные условия для охоты, должны оставаться в государственной собственности, - подчеркнул Ю.Кормышкин.

По словам депутата Андрея Закусилова в 2017 году проводилась работа над областными программами «Медицинские кадры Николаевщины», комплексная программа социальной защиты населения «Забота», программа экономического и социального развития Николаевской области, областная Целевая социальная программа по противодействию ВИЧ-инфекции / СПИДа, комплексная программа защиты прав детей Николаевской области «Детство», областная Программа «Безбарьерная Николаевщина», областная Программа борьбы с онкологическими заболеваниями и многое другое.

Как утверждают депутаты, на сегодняшний день приоритетом остается эффективное проведение реформы децентрализации в Снигиревском районе.