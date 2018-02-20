Николаевские спортсмены завоевали две медали на Кубке мира по фехтованию на колясках

Николаевская фехтовальщица-колясочница Татьяна Позняк завоевала бронзовую медаль на этапе Кубка мира, который проходил с 15 по 18 февраля в венгерском городе Эгере.

Об этом сообщает Национальный комитет спорта инвалидов Украины.

В первый день соревнований, 16 февраля, национальная паралимпийская сборная команда Украины по фехтованию на колясках добыла одно серебро в мужской рапире категории В - его завоевал Антон Дацко (студент николаевского НУК имени адмирала Макарова, - ПН) и две бронзовые медали в женской шпаге категории В, которые добыли Елена Федота и Татьяна Позняк (Николаев). Всего в соревнованиях принимают участие более 200 спортсменов из 19 стран мира.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевская шпажистка Татьяна Позняк в 2017 году завоевала золотую медаль в категории В на Кубке мира по фехтованию на колясках.