МФК «Николаев» победил в серии пенальти и вышел в финал Кубка Приднепровья

МФК «Николаев» в матче в Никополе по пенальти обыграл «Таврию-Скиф» из Запорожской области и вышел в финал Кубка Приднепровья.

Об этом сообщает «Николаевский футбол» со ссылкой на пресс-службу команды.

«Николаев» - «Таврия-Скиф» - 0:0 (по пенальти 5:3) МФК: Чумак, Потароченко, Цебро, Чернецкий, Дворовенко, Бондаренко, Мартян, игроки на просмотре. На замену вышли Старченко, Чучман, Назаренко, Луценко, Рогозинский, Попов, Герасимец, Семенина, Берко.

Весь матч прошёл в упорной и неуступчивой борьбе. В составе «Таврии» есть несколько человек, которые в свое время играли в Премьер-лиге Украины, наиболее опасным вышел момент в середине второго тайма, когда номинальные хозяева заработали право на пенальти. Однако голкипер «корабелов» Старченко сумел потащить удар с «точки».

Постепенно игра была доведена до серии пенальти, где николаевцы пробивали безукоризненно: Попов, Берко, Герасимец, Семенина и капитан Чучман не оставляли шансов вратарю «Таврии». А вот Старченко стал едва ли не главным героем встречи, отразив ещё один удар, но на сей раз уже в послематчевой серии.

Финал Кубка Приднепровья состоится 22 февраля в Днепре. Соперником николаевского клуба станет победитель пары МФК «Металлург» (Запорожье) - «Горняк» (Кривой Рог).

Напомним, что Кубок Приднепровья – это зимний товарищеский турнир, организованный Федерацией футбола Днепропетровской области.