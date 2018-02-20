«Сделали еще один важный шаг», - в КП «Николаевский международный аэропорт» готовятся к получению сертификата аэродрома

В понедельник, 19 февраля, коммунальное предприятие «Николаевский международный аэропорт» подписало договор с ГП «Украэрорух» о предоставлении услуг по провайдерству радиотехнических средств навигации и посадки в зоне действия николаевского аэродрома.

Об этом говорится в сообщении аэропорта на странице в социальной сети Facebook.

«Сделали еще один важный шаг в направлении получения сертификата аэродрома», - отмечается в сообщении.

После подписания этого договора, председатель Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко поставил задачу в месячный срок завершить все процедуры и работы для получения сертификата аэродрома «Николаев»

«Это, в свою очередь, даст возможность проведения более активных переговоров с авиакомпаниями и туроператорами», - отметили в КП.

Напомним, ранее сообщалось о том, как глава Николаевкой ОГА предложил снизить акциз на топливо авиаперевозчикам.