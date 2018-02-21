На Олимпиаду благодаря хитрости попала лыжница-аматор, которая почти ничего не умеет в своем виде спорта

Непрофессиональная лыжница из США Элизабет Суэйни 19 февраля выступила за Венгрию на соревнованиях по лыжному хаф-пайпу среди женщин на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане.

Об этом сообщает «Сноб».

Лыжный хаф-пайп подразумевает сложные прыжки, которые нужно выполнять на изогнутой конструкции. Побеждает спортсмен, набравший за трюки наибольшее количество баллов. Однако Суэйни не умеет прыгать на лыжах и поэтому, стараясь сильно не разгоняться, просто проехалась по хаф-пайпу (специальная конструкция, напоминающая половину трубы). На соревнованиях она заняла последнее место, набрав 30 баллов. При этом спортсменка, занявшая предпоследнее место, упала во время выступления.

33-летняя Суэйни работает в Кремниевой долине. Она начала заниматься лыжами в 25 лет, раньше выступала за Венесуэлу, а на Олимпиаду смогла поехать благодаря несовершенству в системе отбора. Чтобы попасть на Игры в Южной Корее, ей нужно было несколько раз войти в топ-30 на международных соревнованиях: поэтому Суэйни ездила только на те, где участвовали меньше 30 спортсменок. Иногда некоторые ее соперницы падали, и тогда девушка занимала не последнее место.

В Венгерской федерации лыжного спорта заявили, что никогда не видели, как катается американка, поскольку Суэйни сама оплатила поездку на Олимпиаду. А это выступление канадской спортсменки Кэсси Шарп, занявшей первое место на соревнованиях, где выступала Суэйни.

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