Бассейн в николаевском спорткомплексе «Зоря» возобновит работу 26 февраля

С 26 февраля в спорткомплексе «Зоря» снова начнет работу плавательный бассейн. Вместе с тем эксплуатация бассейна возможна только в ограниченном режиме.

Об этом сообщили в пресс-центре завода «Зоря»-«Машпроект».

Напомним, что ранее юные воспитанники секции плавания были лишены возможности нормально тренироваться из-за того, что в «Зоре» не работал бассейн.

«В 2018 году по заказу ГП «Зоря»-«Машпроект» специалисты ГП «Научно-исследовательский институт строительного производства имени В.С. Балицкого» (ГП «НИИСП») провели техническое обследование конструкций чаши плавбассейна спорткомплекса «Зоря» неразрушающими методами контроля. В ходе обследования был выявлен ряд повреждений и дефектов. Их анализ показал, что основными причинами возникновения повреждений являются низкое качество выполнения бетонных работ при строительстве, перегрузка бассейна во время его эксплуатации и протекание труб для слива воды».

«В соответствии с выводами ГП «НИИСП», по результатам обследования техническое состояние плавбассейна признано непригодным для нормальной эксплуатации, однако допускается временная (до 12 месяцев) эксплуатация бассейна с ограниченной (до 75% от проектной) нагрузкой. В частности, рекомендовано ограничить одновременное пребывание посетителей в бассейне и снизить уровень воды в чаше бассейна», - сообщили в «Зоре».

Для полноценной эксплуатации объекта необходимо провести ряд капитальных ремонтных работ в течение ближайших 12 месяцев.