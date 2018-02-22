Николаевская спортсменка Чумаченко победила в международных соревнованиях по прыжкам в высоту

Николаевская спортсменка Юлия Чумаченко завоевала победу в традиционных международных соревнованиях по прыжкам в высоту, посвященные памяти выдающегося легкоатлета Алексея Демьянюка, которые состоялись 17 февраля во Львове.

Об этом сообщает Управление по делам физической культуры и спорта городского совета.

Кроме отечественных высотников, в соревнованиях по приглашению организатора - спортивного клуба «Высота», приняли участие также спортсмены из Латвии и Турции.

В соревнованиях женщин борьба за главный приз развернулась между харьковчанкой Лилией Клинцов и Юлией Чумаченко из Николаевской СДЮСШОР по легкой атлетике. В итоге победа досталась Чумаченко, которая с первой попытки справилась с высотой 1 метр 88 сантиметров.

Напомним, ранее сообщалось, что в французском Анже завершился традиционный турнир легкоатлетических команд. Там состязалась и николаевская прыгунья в высоту Оксана Окунева, которая в составе сборной Украины стала обладательницей золотой награды.