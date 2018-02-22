МБК «Николаев» стал бронзовым призером III тура Lavina Суперлиги 3х3

В течение двух дней, 20-21 февраля, в Черкассах прошел третий тур Суперлиги 3х3. МБК «Николаев» по итогам третьего тура получил бронзу.

Об этом сообщает Федерация баскетбола Украины.

Так, восемь команд получили путевки в групповой турнир соревнований направления как сильнейшие по результатам игр II тура. Еще шесть коллективов завоевали право соревноваться в группах благодаря победам в первый день - во вторник.

«В итоге 14 участников были разделены на 4 группы: две - по 3 участника и две - по 4. Группу «А» сформировали «Динамо» Одесса, БК «Коростень» и ДОС ДЮСШ; в трио «В» вошли «Nicolaev», «Вears» и «Киев баскет»; квартет «С» - «Черкасские Обезьяны-2», ДОС ДЮСШ-2, БК ЕС, «Ukrdealing», группа «D» «Черкасские Обезьяны», «Политехник», ДОС ДЮШС 3 и «Краматорск», - говорится в сообщении..

В среду, 21 февраля состоялись поединки во всех четырех группах. Путевки в четвертьфинал из группы «А» завоевали «Динамо» и «Коростень» из группы «В» - «Nicolaev» и «Вears». Сильнейшими в группе «С» оказались ребята из второй команды «Мавп», которые выиграли все три поединка, вторая путевка в плей-офф досталась ДОС ДЮСШ-2. Все матчи в группе «D» также выиграли Черкассы: на этот раз первая команда «Мавп». Со второй ступени борьбу продолжил «Политехник».

В четвертьфиналах «Динамо» разгромил «Политехник» 21- 9, «Николаев» разобрался с ДОС ДЮСШ-2 22-10. «Черкасские Мавпы» были сильнее чем «Коростень» 21-15, а вторая команда «Черкасских Мавп» в напряженной борьбе уступили столичным «Вears».

В первом полуфинале одесское «Динамо» убедительно разобрался с «Вears»: 22-12. Во втором матче борьбы не получилось. Хоть николаевцам и удалось открыть счет стараниями Иванова, в дальнейшем в игре лидировали «Черкасские Мавпы». Сначала хозяева укрепили свое преимущество в первую очередь стараниями Липовцева, а в дальнейшем уверенно дожали своего соперника 21-11.

Таким образом, «бронза» по итогам третьего тура едет в Николаев. При этом, николаевцы не оставили шансов оппонентам из Киева 22-5.

Первое место за хозяевами тура «Черкасскими Мавпами», второе заняли игроки из «Динамо-Одесса».

Третий тур - последний в турнире. После по результатам туров будет составлен рейтинг из 16 команд, на финальном этапе разыграют титул чемпиона Украины.

Напомним, что в украинской баскетбольной Суперлиге МБК «Николаев» 13 февраля проиграл в гостях «Черкасским Мавпам».