«Допинг-пробы показали положительный результат»: У российских керлингистов отобрали бронзовые медали Олимпиады

Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил российских керлингистов Анастасию Брызгалову и Александра Крушельницкого бронзовых медалей Олимпиады-2018 в Пхенчхане в дабл-миксте, аннулировав их результаты за нарушение Крушельницким антидопинговых правил.

Об этом сообщает ВВС.

Как стало известно, обе допинг-пробы Крушельницкого показали положительный результат на наличие мельдония.

«Александр Крушельницкий признан виновным в нарушении антидопинговых правил. Он дисквалифицирован из соревнований по керлингу в смешанных парах на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, и соответствующие результаты команды OAR («Олимпийских атлетов из России») в этом виде программы признаны недействительными со всеми вытекающими отсюда последствиями. Спортсмен должен быть лишен аккредитации», — говорится в решении суда.

Слушание выездной бригады CAS, которое было намечено на утро 22 февраля, отменили по письменной просьбе сторон — Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирной федерации керлинга (WCF) и Крушельницкого.

«Дальнейшие разбирательства должны быть продолжены между WCF и Крушельницким. МОК больше не является участником процесса», — отмечается в решении суда.

Российские спортсмены заявили, что в любом случае вернут медали, поскольку признают факт нарушений. Бронзовая медаль Крушельницкого и Брызгаловой в дабл-миксте была первой олимпийской наградой в истории российского керлинга.

Российская сторона считает, что мельдоний могли подсыпать спортсмену в еду умышленно. Крушельницкий принес извинения болельщикам и партнерам по олимпийской команде.

Отметим, исполнительный комитет Международного олимпийского комитета на заседании в Лозанне (Швейцария) решил приостановить членство Олимпийского комитета России в организации и отстранить Россию от участия в Олимпийских играх 2018 года. При этом «чистые» российские спортсмены все же смогут выступить на соревнованиях, но только под нейтральным флагом.