МФК «Николаев» проиграл запорожскому «Металлургу» в финале Кубка Приднепровья

В финале Кубка Приднепровья 22 февраля МФК «Николаев» уступил по пенальти «Металлургу» из Запорожья.

Об этом сообщает «Николаевский футбол» со ссылкой на пресс-службу «Николаева».

МФК «Николаев» - «Металлург» (Запорожье) - 2:2, по пенальти 3:5 МФК: Попович, Луценко, Назаренко, Цебро, Чучман-к, Гребенюк, Герасимец, Семенина, Берко, Сикорский. Запасные: Старченко, Чернецкий, Шарабура, Морозов, Мартян, Потароченко. Голы: Герасимец, Семенина. Серия пенальти: Сикорский, Берко, Семенина. Не забил: Герасимец (вратарь).

Николаевцы достаточно бодро начали встречу, особой заряженностью на ворота отличался потенциальный новичок команды Гребенюк (экс-ПФК «Сумы»), и именно после его отбора началась голевая атака, которую точным ударом завершил Герасимец – 1:0. Запорожцы, подгоняемые своей торсидой, смело ринулись отыгрываться. Под конец первого тайма николаевцы все же не выдержали осады – 1:1.

Во втором тайме Игорь Семенина блестящим ударом издалека вновь вывел «Николаев» вперёд. Свои моменты укрепить победный счет упустили Цебро, Сикорский, Мартян и всё тот же Семенина. А вот одна из атак «Металлурга» (вновь под конец тайма) принесла свои плоды: дальний удар Попович неудачно отбил перед собой, и счёт вновь сравнялся – 2:2.

В серии пенальти запорожцы были точны. А вот удар Герасимца кипер «Металлурга» потянул. Это и стало решающим в игре – 5:3 в серии пенальти и Кубок Приднепровья отправляется в Запорожье, а МФК «Николаев» довольствуется лишь серебряными медалями, так и не проиграв на турнире ни одной встречи в основное время.

Напомним, что Кубок Приднепровья – это зимний товарищеский турнир, организованный Федерацией футбола Днепропетровской области.