Николаевские спасатели заняли первое и третье места на чемпионате Украины по акватлону

Николаевские спасатели завоевали две медали на чемпионате Украины по акватлону, который проходил 22 февраля в Одессе.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

По результатам всех поединков абсолютным чемпионом стал Артем Вагин – капитан службы гражданской защиты, ведущий специалист сектора телекоммуникаций. Также на счету николаевских спасателей «бронза», которую принес Александр Кущ – младший сержант службы гражданской защиты, водолаз аварийно-спасательного отряда специального назначения. А начальник спасательного отделения Виталий Рудой и заместитель начальника аварийно-спасательной части Константин Шпилевой заняли 4-е и 7-е места соответственно.

Среди соперников николаевцев были профессиональные водолазы, подводные борцы и акватлонисты.

Напомним, что ранее николаевские подводные борцы завоевали призовые места на Кубке Мира по акватлону.

Справка:

Акватлон – борьба в воде и под водой. Спортивный акватлон – поединок двух спортсменов, находящихся в воде, с целью завладеть лентой соперника, закрепленной на его щиколотке. Боевой акватлон включает в себя приёмы владения ножом, удушающие и болевые приёмы. Применяется при подготовке спасателей и бойцов отрядов специального назначения.