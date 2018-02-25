Итоги Олимпиады-2018: Украина заняла 22-е место с одной золотой медалью николаевского фристайлиста Абраменко

Александр Абраменко Украина заняла итоговое 22-е место с одной золотой медалью в рамках зимних Олимпийских игр, которые проходят в Пхенчхане (Южная Корея).

Об этом говорится на официальном сайте Олимпийских игр.

Единственную золотую медаль Украине принес Александр Абраменко в лыжной мужской акробатике.

Победителем Олимпиады в общем командном зачете стала Норвегия (39 медалей, из них 14 - золотых). Второе место - за Германией (31 медаль, 14 золотых), третье - Канада (31 медаль, 11 золотых).

Церемония закрытия началась в воскресенье, 25 февраля, в 13:00 по киевскому времени.

На зимней Олимпиаде 2014 года в российском Сочи украинская сборная заняла 20-е итоговое место с двумя медалями (золото и бронза).

Фото с церемонии закрытия Олимпиады

Как известно, Абраменко завоевал первую золотую медаль на Олимпиаде-2018, исполнив в финальной попытке прыжок Back Full-Full-Double Full, который до этого он делал лишь на тренировках.

При этом сообщалось, что Александр с трудом, но прошел квалификацию на Олимпиаде. В первой попытке он показал лишь 9-й результат (123,01 балла), что не позволило ему сразу попасть в финал (для этого надо было занять место в первой шестерке из 25 спортсменов). Однако, по итогам второй попытки Абраменко занял четвертое место и квалифицировался 10-м из 12 участников.