Украинский спортсмен стал чемпионом мира по боксу в наилегчайшем весе

Украинский боксер Артем Далакян одержал победу над американцем Брайаном Вилориею в поединке за вакантный титул чемпиона мира по версии WBA в легчайшем весе (до 50,8 кг).

Украинец владел преимуществом на протяжении всего боя, и все судьи отдали ему победу по итогам 12 раундов с одинаковым счетом 118: 109. В 9-м раунде с Далакяна сняли очко.

Далакян стал 11-м украинским чемпионом мира по одной из самых престижных версий и третьим украинском - действующим обладателем титула (вместе с Александром Усиком и Василием Ломаченко).

Напомним, боксеры из Николаева стали призёрами юношеского чемпионата Украины.