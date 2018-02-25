Украинский спортсмен стал чемпионом мира по боксу в наилегчайшем весе

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 5575 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(3345)   

Украинский боксер Артем Далакян одержал победу над американцем Брайаном Вилориею в поединке за вакантный титул чемпиона мира по версии WBA в легчайшем весе (до 50,8 кг).

Украинец владел преимуществом на протяжении всего боя, и все судьи отдали ему победу по итогам 12 раундов с одинаковым счетом 118: 109. В 9-м раунде с Далакяна сняли очко.

Далакян стал 11-м украинским чемпионом мира по одной из самых престижных версий и третьим украинском - действующим обладателем титула (вместе с Александром Усиком и Василием Ломаченко).

Напомним, боксеры из Николаева стали призёрами юношеского чемпионата Украины.

Тарас Леонтян

Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте

русскийспорт