Николаевские спортсмены привезли 12 золотых медалей с Зимнего чемпионата Украины по велоспорту

Николаевские спортсмены успешно выступили на Зимнем чемпионате Украины по велоспорту на треке, который проходил с 15 по 20 февраля во Львове, завоевав 12 золотых медалей.

Об этом сообщили в Управлении по делам физической культуры и спорта.

По результатам соревнований николаевские спортсмены завоевали для города 12 золотых, 6 серебряных и 16 бронзовых медалей.

По рейтинговой таблице по олимпийским видам спорта в Украине это составляет - 2 тысячи 630 очков.

Лучшие выступления были у спортсменов среди мужчин и женщин: Бондарь Виктория, Федотова Ксения, Скорищенко Юлия, Погорелов Владислав, Стовбецкий Дмитрий, Осадчий Данил, Покинтелиця Сергей и среди девушек: Колижка Анна и Голод Елизавета.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевцы завоевали 14 медалей в разных дисциплинах на Зимнем чемпионате Украины по велоспорту на треке.