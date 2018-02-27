«Нико-Баскет» обменялся победами с «Кремнем» и удержался на первом месте в высшей лиге

Николаевская команда «Нико-Баскет» в высшей лиге чемпионата Украины по баскетболу не смогла дважды обыграть «Кремень» в гостевых матчах.

Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

В первой игре в Кременчуге николаевские баскетболисты не дрогнули в нужный момент в очень нервном и напряженном матче. Первую четверть николаевцы проиграли в 9 очков, но после большого перерыва усилили защиту и добились победы: «Кремень» забросил всего 11 и 12 очков в двух последних периодах.

БК «Кремень» - «Нико-Баскет» - 61:70 (21:12, 17:22, 12:19, 11:17) К: Кадигроб 17 очков, Рыхлюк 15+11 подборов, Байда 7, Неруш 4, Чигринов 3. НБ: Горобченко 17+5 передач, Мещеряков 12, Вершинин 10, Липко 9, Гуменюк 8+13 подборов, Заплотинский 6+15 подборов, Ожегов 5, Лукьян 3, Штанько.

Если первая игра была напряженной до самого конца, то во второй встрече заметно чувствовалось преимущество хозяев на площадке. Не самый успешный процент попадания с игры и периодические провалы в защите привели к проигрышу николаевцев.

БК «Кремень» - «Нико-Баскет» - 98:74 (28:19, 25:20, 25:19, 20:16) К: Кадигроб 25, Челован 22+14 подборов, Рыхлюк 13, Неруш 13, Байда 9+5 передач). НБ: Гуменюк 12+10 подборов, Горобченко 12+6 передач, Ожегов 11, Заплотинский 10, Вершинин 9, Берестнев 7, Штанько 6, Мещеряков 4, Липко 3, Лукьян.

Следующие две встречи «Нико-Баскет» проведет на родной площадке в спортшколе «Надежда» против «Харьковских Соколов». Матчи назначены на 3 и 4 марта (время начала пока не определили).

Напомним, что ранее «Нико-Баскет» дважды обыграл «Сумы».