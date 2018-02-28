Гандболистки николаевского «Реала» сотворили сенсацию и обыграли чемпионок Украины

В девятом туре первенства Украины по гандболу среди женщин николаевский «Реал» в домашнем матче обыграл действующего чемпиона – «Галичанку».

Об этом сообщили в пресс-службе николаевского клуба.

«Реал» (Николаев) – «Галичанка» (Львов) – 20:19 (11:12) Р: Аксенова 6 голов, Сторожук 5, Сытенькая 4, Бабий, Донец по 2, Бонарь 1.

«Реал» проиграл первый тайм с разницей в один мяч – 11:12, а в середине второго тайма уступал со счетом 14:15. Затем николаевские гандболистки Наталья Сытенькая, Светлана Аксенова (дважды) и Анна Сторожук забросили чемпионкам четыре мяча подряд. Эти минуты стали переломными в поединке. «Галичанка» сократила отрыв, но догнать николаевскую команду не сумела. У львовянок это первое поражение в чемпионате.

«Реал» (Николаев) - «Галичанка» (Львов) – 20:25 (12:12) Р: Аксенова 11, Донец, Сытенькая по 3, Сторожук 2, Бабий 1.

Повторить подвиг «Реалу» не удалось, в повторном поединке равная борьба была только до перерыва. Стартовый отрезок второго тайма «Галичанка» выиграла со счетом 7:2 и спокойно довела матч до победы. Самой результативной гандболисткой игры стала Светлана Аксенова из «Реала» - 11 заброшенных мячей.

Напомним, что ранее николаевский «Реал» вышел в финал четырех Кубка Украины по гандболу.