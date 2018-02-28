Николаевская теннисистка Козлова из-за повреждения не сумела доиграть свой матч на турнире в Мексике

Николаевская теннисистка Катерина Козлова из-за повреждения не смогла продолжить партию и доиграть матч на Открытом чемпионате Мексики по теннису.

Об этом сообщает сайт «Isport.ua».

Так, спортсменка не сумела завершить встречу с Ариной Родионовой из Австралии. Украинка снялась по ходу второго сета при счете 2:6, 0:1.

Также свой поединок не смогла выиграть одесситка Даяна Ястремская. Она уступила в трех партиях олимпийской чемпионке Монике Пуиг – 6:2, 4:6, 0:5.

Однако победа в первом матче далась другой украинской спортсменке, действующей победительнице турнира Лесе Цуренко. В матче первого раунда она обыграла Лорен Дэвис из США – 6:4, 6:1. Тем самым теннисистка, которая делала свои первые шаги в этом виде спорта в Южноукраинске, сумела пробиться во второй круг соревнований.

Напомним, что ранее украинская теннисистка Катерина Козлова в решающем матче турнира Taiwan Open уступила в двух сетах венгерке Тимее Бабош.