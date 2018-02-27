Николаевского олимпийского чемпиона Абраменко наградили отличием «Святого Николая Чудотворца» І степени

Александр Абраменко, Алексей Савченко Николаевского фристайлиста Александра Абраменко, который завоевал золотую медаль на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, наградили знаком отличия «Святого Николая Чудотворца» І степени.

Награждение прошло в ходе пресс-конференции Абраменко во вторник, 27 февраля.

Так, глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко вручил фристайлисту знак отличия «Святого Николая Чудотворца» І степени за личный вклад в развитие физической культуры и спорта Украины. Тренеру сборной Максиму Нескоромному вручили благодарность.

По словам Абраменко, он обсудил с главой Николаевской ОГА судьбу трамплина для фристайла и они пришли к выводу, что исключительно городскими силами его восстановить не удастся.

- Это не только инициатива города должна быть, еще и государственная поддержка должна быть, в первую очередь. Потому что очень тяжело, я думаю, сделать такой проект именно городскими усилиями, - сказал Абраменко.

В свою очередь Нескоромный отметил, что Национальный олимпийский комитет Украины вместе с Министерством молодёжи и спорта знают о существующей проблеме и готовы помочь с её решением.

Также фристайлист рассказал, что в олимпийской деревне они жили довольно тесно, однако конфликтов с другими участниками Игр не возникало.

- Мы не привыкли со спортсменами обсуждать политику, мы обсуждаем спорт. И вообще со всеми ребятами, с которыми мне пришлось соревноваться, я их знал с еще очень малых лет. Это мои друзья, - отметил он.

Помимо этого, большой проблемой для тренировок фристайлистов стал сильный ветер, который не позволял им нормально готовиться. По словам Абраменко, когда он узнал, что победил, то подумал, что это сон.

Напомним, что Министерство молодежи и спорта Украины выдаст Абраменко награду в 125 тысяч долларов США по курсу НБУ, также ему купят в Николаеве квартиру за деньги из городского бюджета.