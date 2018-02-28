В Николаев вернулась паралимпийка, признанная спортсменкой номер один в мире в женской шпаге

Татьяна Позняк В Николаев вернулась паралимпийка – фехтовальщица Татьяна Позняк, которую по итогам 2017 года признали спортсменкой номер один в мире в женской шпаге.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Николаевского городского совета.

В среду, 28 февраля, и.о. городского головы – секретарь Николаевского городского совета Татьяна Казакова поздравила Позняк, которая стала обладательницей бронзовой медали на этапе Кубка мира по фехтованию на колясках.

«Секретарь городского совета посетила физкультурно-оздоровительный клуб инвалидов «Виктория», где тренируется спортсменка, поздравила ее и пожелала успехов и дальнейших побед. Кроме того, Татьяна Казакова пригласила фехтовальщицу на очередное заседание сессии Николаевского городского совета. Тренер победительницы Геннадий Яновский отметил, что соревнования были достаточно сложные, первые в зимнем сезоне 2018 года. А уже через неделю Татьяну Позняк ждет следующий этап Кубка мира в Италии», - сообщили в горсовете.

Чемпионка рассказала, что занимается фехтованием уже 15 лет. Она – многократная чемпионка мира, Европы, призер этапов Кубка мира. При этом еще и молодая мама – дочери Лизе всего 4,5 года.

- Различные соревнования проходят почти каждый месяц. Вот скоро будет жесткий отбор в сборную Украины для участия в Паралимпиаде в Токио, идет борьба за рейтинг. Я уже давно в составе сборной, надеюсь, достойно представлю свою страну на соревнованиях такого уровня! - говорит Татьяна. - Все возможные медали и награды уже завоевала, осталась только олимпийская.

Во время общения в ФОК «Виктория» к секретарю городского совета обратился фехтовальщик Олег Науменко, мастер спорта Украины международного класса, фехтовальщик на колясках, многократный чемпион Украины, бронзовый призер XV Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Юноша переехал в Николаев из Луганской области, продолжает активно тренироваться и покорять спортивные вершины.

- После возвращения с Паралимпиады обращался к городской власти с просьбой о выделении участка земли в Николаеве для индивидуального строительства, ведь и по закону мне положено как переселенцу, - рассказал спортсмен и отметил, что он трижды был с документами в городском совете, однако, вопрос так и не решился.

- В таком случае, - сказала Татьяна Казакова, - должностные лица сами приедут к вам и помогут разобраться.

Секретарь городского совета подчеркнула, что сегодня же представители управления земельных ресурсов и управления градостроительства и архитектуры посетят ФОК «Виктория» и предоставят горожанам всестороннюю помощь, проконсультируют и помогут урегулировать вопрос.