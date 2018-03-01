Воспитаница южноукраинского тенниса Цуренко вышла в четвертьфинал турнира в Акапулько

Вторая ракетка Украины, воспитанница южноукраинского тенниса Леся Цуренко продолжает защиту титула на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в мексиканском Акапулько.

Об этом сообщает сайт «Isport.ua».

Так, в первом круге она обыграла американку Лорен Дэвис - 6:4, 6:1, а во втором австралийку Арину Родионову - 6:3, 6:1.

Отметим, что ранее Родионовой в 1/16 финала уступила воспитанница николаевского тенниса Катерина Козлова – 2:6, 0:1. Украинка не доиграла матч из-за травмы.

Завтра в четвертьфинале соперницей Леси Цуренко будет 14-я ракетка мира француженка Кристина Младенович. Кстати, в прошлом году эти теннисистки играли в финале турнира в Акапулько. Тогда победила Цуренко - 6:1, 7:5.

Отметим, что призовой фонд турнира 250 тысяч долларов.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские теннисисты результативно выступили в стартовом раунде Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). В том числе, николаевская теннисистка Леся Цуренко стала одной из пяти украинцев, прошедших во второй раунд чемпионата.