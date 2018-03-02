Футболисты «Николаева» провели тренировку во время метели и по щиколотку в снегу

МФК «Николаев» 1 марта провел двусторонний матч в, мягко говоря, зимних условиях.

Фото тренировочного матча на своей странице в «Facebook» опубликовал главный тренер «Николаева» Руслан Забранский, сообщает «Николаевский футбол».

На отдельных участках поля футболистам пришлось бегать по щиколотку в снегу. В какой-то момент поднялся сильный ветер, и началась метель, что не помешало игрокам продолжить двусторонку.

Как сообщает пресс-служба николаевской команды, в субботу, 3 марта, МФК «Николаев» проведёт контрольный матч против ФК «Жемчужина» (Одесса). Начало игры в 14:00, стадион в парке Победы.

Напомним, ранее сообщалось, что МФК «Николаев» проиграл запорожскому «Металлургу» в финале Кубка Приднепровья.