Вторая ракетка Украины Леся Цуренко вышла в финал турнира в Акапулько

Леся Цуренко Вторая ракетка Украины, воспитанница южноукраинского тенниса Леся Цуренко вышла в финал турнира в Акапулько.

Об этом сообщает Сегодня.

Так, в полуфинальном поединке Цуренко в двух сетах обыграла австралийку Дарью Гаврилову - 6: 2, 6: 4.

Теперь в матче за мексиканский титул Леся встретится со швейцаркой Штефани Фегель. В личных встречах счет 4: 1 в пользу украинской Теннисистки. Отметим, что призовой фонд турнира 250 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что воспитаница южноукраинского тенниса Цуренко вышла в четвертьфинал турнира в Акапулько.