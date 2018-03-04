Спикер Национальной полиции заявил, что ставить задержанных на колени – это не унижение

Во время задержания жителей палаточного городка под Верховной Радой степень жесткости действий полиции не была чрезмерной.

Об этом заявил спикер Национальной полиции Артем Шевченко на своей странице в «Facebook».

«Непродолжительное пребывание задержанного на коленях перед посадкой в ​​транспорт – это никакое не унижение, а общеупотребительная полицейскими разных стран тактика обеспечения личной безопасности путем приведения задержанного в подконтрольное положение, исключающее возможность внезапного нападения. Именно поэтому, чтобы не держать на холодной погоде задержанных лежа на снегу лицом вниз, был избран такой способ контроля. При этом вчера утром под ВР задержанным, которые сидели на корточках или стояли на коленях (как кому удобнее было), позволяли общаться, курить и не били».

«Степень жесткости действий полиции не была чрезмерной, учитывая: опыт постоянных столкновений, спровоцированных митингующими; их настроенность на агрессию; оперативную информацию о возможном наличии оружия (которая подтвердилась в ходе обысков) и в конце концов трагический опыт 31 августа 2015 года, когда под ВР граната унесла жизни 4 нацгвардейцев», - написал Шевченко.

Напомним, утром 3 марта у палаточного городка под Верховной Радой произошли столкновения между полицией и протестующими, в результате которых были задержаны несколько десятков человек, часть из которых получили травмы. Позже все задержанные были отпущены. Были пострадавшие и со стороны полиции.

В социальных сетях началось широкое обсуждение того, что силовики поставили задержанных на колени, в снег. Многие осудили этот поступок полицейских. Глава Николаевской ОГА Алексей Савченко вступился за силовиков, жестко задержавших протестующих под Радой.