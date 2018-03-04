В Италии умер известный футболист - 31-летний капитан «Фиорентины» Давиде Астори

Защитник «Фиорентины» и сборной Италии Давиде Астори умер во сне в отеле в Удине перед матчем Серии А с «Удинезе».

Об этом сообщает «UA-футбол».

Капитану «фиалок» исполнился 31 год в январе. Две недели назад он стал отцом. О смерти футболиста сообщил Udine Today, позже трагическую новость подтвердила и пресс-служба «Фиорентины».

Матч между «Удинезе» и «Фиорентиной» не будет сыгран. Поединок «Дженоа» - «Кальяри», который должен был начаться в 13:30, также отменен, возможно, не будут проводиться и другие матчи воскресенья в Серии А.