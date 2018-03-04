Видеоповторы официально включили в правила футбола

ФИФА и Международный совет футбольных ассоциаций одобрили включение системы видеопомощи арбитрам (VAR) в правила футбола.

Об этом сообщает «Николаевский футбол» со ссылкой на «Спортарену».

В ходе генерального заседания Международного совета футбольных ассоциаций было утверждено, что система видеоповторов с 3 марта включена в правила игры на постоянной основе. Для того чтобы включить VAR в правила футбола, организации понадобилось около двух лет, чтобы протестировать систему. В ходе тестирования видеоповторы были доступны для использования почти в тысяче поединков.

В то же время журналист Sky Sports Брайан Суонсон сообщил, что ФИФА, а также четыре британских футбольных ассоциации одобрили использование VAR. Решение о внедрении системы в Английской премьер-лиге будет принято в следующем месяце. Ранее сообщалось о намерении Ла Лиги и Лиги 1 использовать систему VAR в следующем сезоне. Бундеслига хочет использовать систему видеоповторов сразу в двух первенствах страны, а вот УЕФА не станет ее внедрять в матчи Лиги чемпионов сезона-2018/19. Система видеоповторов впервые была использована во время клубного чемпионата мира-2016, который проходил в Японии с 8 по 18 декабря.

Также ФИФА и Международный совет футбольных федераций одобрили введение четвертой замены в дополнительное время. Главной причиной введения этого правила является забота о здоровье футболистов, так как дополнительная замена должна снизить нагрузку на игроков, а также добавить самой игре тактической гибкости. Ранее это правило было протестировано на Олимпийских играх в Бразилии в 2016 году.