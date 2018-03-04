МБК «Николаев» проиграл дома одесской команде «БИПА»

МБК «Николаев» не смог прервать свою серию из поражений и уступил дома одесской команде «БИПА».

Об этом сообщили в пресс-службе Федерации баскетбола Украины.

«Николаев» - «БИПА» - 85:89 (20:22, 25:21, 18:19, 22:27) Н: Тонченко 5 + 12 передач, Иванов 6, Онуфриев 9, Носков 13 + 6 подборов + 6 передач, Кушниров 11 + 11 подборов + 4 передачи, Аникиенко 5, Жуковский 16, Давидюк 13 Попов 7. БИПА: Артамонов 17 + 9 передач, Луценко 8 + 5 подборов, Ефианаи 16 + 11 подборов, Кривцов 9, Блаус 12 + 8 подборов, Тищенко 7, Балабан 10, Ноффлет 10.

Команды результативно начали матч, несколько раз сменяли друг друга в роли лидера. Во второй четверти они продолжили обмениваться рывками, и хозяева получили символический двухочковый гандикап перед большим перерывом. Гости немного лучше атаковали с игры, но допустили больше потерь, а «корабелы», в свою очередь сыграли агрессивнее и в итоге вдвое чаще оказывались на линии штрафной.

Команды продолжили демонстрировать равный баскетбол и после большого перерыва. В этом матче все решалось в заключительной фазе игры. Хозяевам удалось оформить рывок 11:3, однако и это отставание одесситы сыграли. Став в зонную защиту, они за 2 минуты до финальной сирены вышли вперед. «Корабелы» несколько раз пытались отыграться, прибегнув к тактике умышленного фола, однако Артамонов, на котором фиксировались нарушения правил, в решающие секунды игры не ошибся. Николаевцы на данный момент проиграли девять матчей подряд.

Напомним, ранее сообщалось, что МБК «Николаев» стал бронзовым призером III тура Суперлиги 3х3.