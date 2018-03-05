Воспитанник Южноукраинского бокса на Гимназиаде Украины завоевал золото среди юниоров

В воскресенье, 4 марта на Гимназиаде Украины по боксу среди юниоров, которая проходила в Ивано-Франковске, победителем турнира в весовой категории до 57 кг стал боксер из Южноукраинска Даниил Лозан, воспитанник тренеров Николая Борца и Геннадия Колесника.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Федерация бокса Николаевской области.

– Победив единогласным решением судей 5:0 оппонента из Днепропетровской области Анатолия Нероду, наш спортсмен поднялся на высшую ступень пьедестала почета Гимназиады, – сказано в сообщении.

Также, отмечается, что еще один боксер из Южноукраинска – Диана Батрак завоевала на этих соревнованиях бронзу.

Напомним, что николаевские спортсмены стали призерами юношеского чемпионата Украины по боксу.