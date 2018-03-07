«Нико-Баскет» дважды обыграл «Харьковских Соколов»

В матчах 11-го тура высшей лиги чемпионата Украины по баскетболу «Нико-Баскет» дома обыграл команду «Харьковские Соколы».

Об этом сообщили в пресс-службе «Нико-Баскет».

Старт первой встречи выдался достаточно напряженным, но затем николаевцы включились в игру и показали командную работу в защите и нападении. В заключительном периоде игровое время по большей части было распределено между молодыми игроками.

«Нико-Баскет» - «Харьковские Соколы» - 100:75 (26:22, 25:17, 31:14, 18:22) НБ: Гуменюк 19 очков, Мещеряков 17, Горобченко 13+10 передач+6 перехватов, Адедиран 8, Берестнев 8, Лукьян 7, Ожегов 7, Штанько 4, Заплотинский 4, Яворский. Х: Шаламов 21, Ольховский 20+8подборов+8 передач, Ольховиков 8.

Во втором матче, вплоть до последней четверти николаевцы не могли ничего противопоставить защите «Соколов». Но в заключительной десятиминутке они вырвали победу прямо из рук соперников.

«Нико-Баскет» - «Харьковские Соколы» - 62:58 (14:18, 12:18, 10:13, 26:9) НБ: Ожегов 18, Мещеряков 12, Гуменюк 9+16 подборов, Заплотинский 8+9 подборов, Горобченко 7+8 передач+5 перехватов, Вершинин 5, Адедиран 3+11 подборов. Х: Ольховский 19+10 подборов+6 передач, Ольховиков 12.

Следующий тур «Нико-Баскет» будет играть в Днепре 17 и 18 марта.