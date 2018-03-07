В Коралловом море нашли авианосец «Лексингтон», затонувший во время исторической битвы в 1942 году

У берегов Австралии найден авианосец ВМС США «Лексингтон», затонувший 76 лет назад.

Об этом сообщает «Медуза».

Корабль обнаружило научно-исследовательское судно «Петрел» одного из основателей Microsoft Пола Аллена. «Лексингтон», как сообщил Аллен, лежит на глубине около 3 тысяч метров. Также найдены 11 из 35 самолетов, находившихся на «Лексингтоне» в тот момент, когда он пошел ко дну.

«Лексингтон» затонул от повреждений, полученных в битве в Коралловом море с японским флотом в мае 1942 года. Эта битва стала первой в истории, в которой с обеих сторон участвовали авианосцы, не видевшие друг друга и не обменявшиеся выстрелами.

После битвы в Коралловом море впервые с начала Второй мировой войны было остановлено продвижение японского флота.

Напомним, что ранее на дне Тихого океана нашли потопленный во времена Второй мировой крейсер «Индианаполис».