Порт «Ника-Тера» в сложных погодных условиях обработал сразу 7 судов на 7 причалах

Несмотря на сложные погодные условия, ООО «Морской специализированный порт Ника-Тера» смог произвести выгрузку и загрузку семи судов на всех семи причалах порта одновременно.

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

На протяжении трех суток морской порт «Ника-Тера» принял и обработал семь сухогрузов, среди которых судна типа Panamax, Handymax и Handysize. Все обработанные корабли были заведены в порт и пришвартованы к причалам для дальнейшего проведения грузовых операций уже после объявления ледовой кампании. По номенклатуре была проведена погрузка/выгрузка всех типов грузов, с которыми работает терминал, включая кукурузу, сою, глину, шпат, щепу и калий.

По словам заместителя начальника порта – операционного директора Игоря Гриднева, все службы порта, которые были причастны к процессу обработки судов, сработали безукоризненно. В частности, он отметил организацию и выполнение поставленных задач службой малой механизации и докерами, которые, не взирая на жёсткие погодные условия, показали высокий уровень профессионализма и доказали возможность эффективной работы порта на полную мощность.

Для одновременного обслуживания семи судов в порту были задействованы все технологические линии и техническое вооружение предприятия, в частности все погрузочные машины и краны.