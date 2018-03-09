В Южной Корее прошла церемония открытия Паралимпиады-2018

В южнокорейском Пхенчхане состоялась церемония открытия зимней Паралимпиады-2018.

Об этом сообщает «Новое время»

В числе участников Игр сборная Украины представлена 30 спортсменами, которые поборются за медали в биатлоне, сноуборде и лыжных гонках.

Флаг Украины на церемонии открытия нес лыжник и биатлонист Виталий Лукьяненко.

В соревнованиях Паралимпиады будут участвовать 567 атлетов из 48 стран. Как и на Зимних ОИ-2018, российские участники выступят в качестве нейтральных спортсменов. Паралимпиада в Пхенчхане завершится 18 марта.

По итогам Олимпиады-2018, которая завершилась 25 февраля, сборная Украины завоевала золотую медаль во фристайле, который добыл Александр Абраменко, и заняла 21-е место в итоговом зачете.