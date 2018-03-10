В первый день Паралимпиады-2018 украинская сборная завоевала пять медалей

Биатлонисты Людмила Ляшенко, Оксана Шишкова (гайд Виталий Казаков), Игорь Рептюх, Виталий Лукьяненко и Анатолий Ковалевский принесли Украине первые награды на Паралимпийских Играх в Пхенчхане.

Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Так, Людмила Ляшенко выиграла бронзовую медаль в гонке на шесть километров (стоя). «Золото« и «серебро» - у россиянок Екатерины Румянцевой и Анны Милениной, которые выступают без национального флага. Украинка отстала от победительницы 39,8 секунды с 1 промахом.

В этой же гонке еще три украинки попали в первую десятку - Юлия Батенкова-Бауман финишировала четвертой, Ирина Буй - шестой, Богдана Конашук - шестой.

Игорь Рептюх взял «бронзу» в гонке на 7,5 км (стоя). Спортсмен преодолел дистанцию ​​с одним промахом за 19 минут 27,6 секунды. «Золото» выиграл француз Бенджамин Девиет, а «серебро» - канадский спортсмен Марк Арендц.

В топ-15 кроме Рептюха, пробились еще трое украинских биатлонистов. Григорий Вовчинский завершил гонку четвертым, Виталий Сытник - одиннадцатым, а Сергей Романюк показал 15-й результат.

Оксана Шишкова с гайдом Виталем Казаковым (сопровождающий для незрячих либо слабо видящих спортсменов, - ПН) завоевала для Украину первую серебряную награду в спринте среди женщин с проблемами зрения.

Она отстала от золотой медалистки на 38,5 секунды. «Золото» взяла спортсменка под нейтральным флагом Михайлина Лысова, «бронза» - у Светланы Сахненко из Беларуси.

Еще одна украинка Ольга Прилуцкая (гайд Борис Бабар) финишировала четвертой.

Виталий Лукьяненко Виталий Лукьяненко принес Украине первое «золото», выиграв спринт среди мужчин с проблемами зрения. «Бронза» - у Анатолия Ковалевского. Еще пятеро наших биатлонистов - в топ-12: четвертый - Ярослав Решетинский, пятым финишировал Юрий Уткин, шестым - Дмитрий Суярко, восьмым стал Александр Казик, двенадцатый - Александр Махоткин.

После первого дня соревнований Украина занимает четвертое место в медальном зачете (1 «золото», 1 «серебро», 3 «бронзы»), лидируют США (3-1-1).

Паралимпиада-2018 стартовала 9 марта, от Украины в играх будут принимать участие 30 спортсменов.