Украинская теннисистка Костюк вышла в финал теннисного турнира в Китае

Украинская 15-летняя теннисистка Марта Костюк пробилась в свой второй финал турниров серии ITF Womens Circuit в этом сезоне.

Об этом сообщает «iSport.ua».

В полуфинале киевлянка в двух сетах обыграла словачку Анну-Каролину Шмидлову 6:2, 6:4.

В середине первого сета украинская теннисистка сделала первый брейк в матче, затем защитила свою подачу и повела 4:1. Через два гейма Костюк всухую взяла гейм соперницы и вышла вперед по сетам.

Брейк на старте второго сета позволил словачке вести в счете, но в седьмом гейме она не смогла реализовать двойной брейк-поинт, в котором Марта только с седьмой попытки подала на гейм. Сравняв счет, киевлянка вновь не дала Шмидловой реализовать брейк-поинт, а в следующем гейме под ноль взяла подачу Анны-Каролины и вышла в финал.

Напомним, что ранее украинская теннисистка Марта Костюк стала победительницей профессионального турнира серии ITF с призовым фондом 60 тысяч долларов в австралийском Берне.