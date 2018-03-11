Лыжник из Николаева принес Украине второе «золото» на Паралимпиаде-2018

Максим Яровой Николаевский спортсмен Максим Яровой на XII Паралимпийских играх в Пхенчхане выиграл для украинской сборной вторую золотую награду.

Об этом говорится на странице Национального спортивного Паралимпийского комитета в социальной сети Facebook.

Яровой занял первое место среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата в лыжных гонках сидя на дистанции 15 километров. Вторым финишировал американский спортсмен, а третье место у корейца.

Еще один украинский спортсмен Тарас Рудь в этой гонке занял седьмое место.

Стоит напомнить, как в интервью николаевскому интернет-журналу NL Максим Яровой делился, насколько спорт после травмы изменил его жизнь:

- Поначалу я вообще был в шоке. Но родители меня подняли, я полгода лежал после травмы. И они много в меня вложили… А потом как-то пошло, поехало. Через два года после травмы поехал в Саки и увидел там таких же людей. И мне показалось, что у меня еще не самое худшее, что может быть. Есть такие, у кого и перелом шейного позвонка, и у них даже руки плохо работают. Поэтому я понял, что еще жить можно. А потом и спортом начал заниматься, поехал за границу. Начал наслаждаться жизнью и радуюсь жизни сейчас.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в первый день Паралимпиады-2018 украинская сборная завоевала пять медалей, одна из которых была золотая.

Для справки:

Максим Яровый родился 3 октября 1989 года. Инвалидность получил в результате несчастного случая. Спортом занимается с 21 года. Мастер спорта Украины по зимним видам спорта инвалидов.

Максим Яровой дебютировал бронзовой медалью в длинном биатлоне в Вуокатти, Финляндия

На соревнованиях в Вуокатти в январе 2014 года занял 1-е место по лыжным гонкам (короткая дистанция) и второе по лыжным гонкам (средняя дистанция). На зимней Паралимпиаде в Сочи завоевал серебряную медаль в биатлоне, а также серебряную и бронзовую медали в лыжных гонках.