Первомайские спортсмены взяли 14 медалей на Первенстве Украины по киокушин карате

Первомайские каратисты успешно выступили на Первенстве Украины по киокушин карате, завоевав 14 медалей.

Об этом Первомайская Федерация киокушин карате сообщает на своей странице в Facebook.

Так, первое места завоевали: Алексей Кошелюк, Кирилл Зенкин, Анна Кульчицкая, Ульяна Середенко, Артур Солтасюк, Дмитрий Сидельников, Кузьма Кузьменко.

Второе место получили: Владислав Гребень, Дарья Кошелюк, Михаил Малков.

Третье место досталось: Сергею Полищуку, Полине Майстрюк, Артему Брижатюк и Артуру Гайдученко.

Напомним, что каратисты из Николаевской области Иван Авраменко и Леонид Хомский стали обладателями золотых медалей на чемпионате Украины.