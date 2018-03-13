Украинские спортсмены на Паралимпийских играх в Пхенчхане завоевали еще две золотые медали

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Самый молодой спортсмен украинской сборной Тарас Радь завоевал для Украины четвертую золотую медаль на XII Паралимпийских играх в Пхенчхане.

Об этом свидетельствуют данные на сайте соревнований.

18-летний  Тарас Радь  финишировал первым в биатлонной гонке на 12,5 км среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Второе и третье место заняли спортсмены из США.

 

Также украинка Оксана Шишкова принесла сборной Украины на XII зимних Паралимпийских играх в Пхенчхане пятую золотую медаль.

Шишкова заняла первое место в биатлонной гонке на 10 км среди спортсменов с нарушением зрения. Еще одна украинка, Ольга Прилуцкая, в этой гонке финишировала четвертой.

В целом Украина занимает 2 место в медальном зачете, получив 5 золотых, 4 серебряных и 6 бронзовых медали. Паралимпиада в Пхенчхане продлится до 18 марта.

Напомним, ранее лыжник из Николаева принес Украине второе «золото» на Паралимпиаде-2018.

Роман Свиридов

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