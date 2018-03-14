Министр спорта Жданов запретил украинским спортсменам выступать на территории России

Национальный олимпийский комитет Украины (НОК) на неопределенный срок принял решение о бойкоте всех международных соревнований на территории России.

Об этом в интервью изданию «Спорт-Экспресс» сообщил вице-президент НОК Украины, президент федерации биатлона Владимир Брынзак.

«Действительно, сборная Украины не приедет на этап Кубка мира по биатлону в Тюмень. Я встречался сегодня (13 марта - ПН) с политиками, мы долго общались. В итоге приняли решение временно отказаться от участия в турнирах, проходящих в России», - отметил Брынзак.

При этом вице-президент НОК уточнил, что Украина не будет представлена на всех соревнованиях, проводимых на территории РФ.

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подписал приказ о запрете участия украинских спортсменов во всех соревнованиях на территории России.

«Я подписал новый приказ — о том, что в соответствии с недавно принятым законом Украины «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» украинские спортсмены не будут принимать участие в любых соревнованиях, которые проходят на территории РФ. Хочу добавить, что соревнования в России, с учётом внутренней и внешней политики этой страны, являются опасными для наших спортсменов», — написал Жданов на своей странице в Facebook.

Напомним, ранее Жданов призвал болельщиков и участников АТО не ехать на Чемпионат мира по футболу 2018 года в Россию.