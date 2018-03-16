Паралимпиада-2018: украинские биатлонисты завоевали еще одно «золото» и два «серебра»

Украинский биатлонист Виталий Лукьяненко завоевал шестое «золото» для Украины на Паралимпийских играх в Пхенчхане.

Об этом сообщает Национальный паралимпийский комитет а Facebook.

Лукьяненко занял первое место на дистанции 15 км среди спортсменов с нарушением зрения. «Серебро» в этой дисциплине тоже получил украинец - Александр Казик.

На соревнованиях по биатлону среди женщин на длинной дистанции (12,5 км) украинские паралимпийцы завоевали серебряную медаль.

«У Украины - серебро! Оксана Шишкова и Виталий Казаков. Биатлон, длинная дистанция», - отмечается в сообщении.

Сейчас Украина занимает 4-е место в общем медальном зачете, завоевав 19 медалей: 6 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых. Паралимпиада-2018 завершится 18 марта.

Напомним, 13 марта украинские биатлонисты завоевали две золотые медали на Паралимпиаде. ранее лыжник из Николаева принес Украине второе «золото» на Паралимпиаде-2018.