«Из-за своих же ошибок пропустили два мяча», - МФК «Николаев» выдал боевую ничью с «Кремнем»

17 марта на «Кремень-Арене» в Кременчуге состоялся первый матч 23-го тура первой лиги чемпионата Украины. Из-за погодных условий дата матча была смещена на один день по соглашению двух сторон.

Об этом сообщает «Никспорт».

МФК «Кремень» - МФК «Николаев» - 2:2 К: Онопко, Бычков, Ходуля, Ченбай, Горват (72, Энтин), Пискун (78, Саркисян), Вовкодав (46, Богданов), Степанчук (79, Дугу), Коваленко, Янаков, Тимченко. Н: Попович, Берко, Герасимец (90, Шарабура), Назаренко, Семенина, Ковалев (87, Мартян), Дмитренко (77, Бондаренко), Сикорский (77, Авраменко), Чучман, Рогозинский, Луценко. Голы: Янаков, 10, Коваленко, 56 – Сикорский, 39, Авраменко, 80.

По свистку арбитра николаевцы незамедлительно рванули в атаку, сразу дав понять хозяевам, что они не готовы отдавать 3 очка просто так. Поскольку хозяева поля не были готовы к подобному напору с первых минут матча, им ничего не оставалось делать, кроме как держать оборону и пытаться забить быстрый гол, что собственно и сделал 17-й номер «Кремня» Иван Янаков.

Под конец первого тайма нападающий МФК «Николаев» Игорь Сикорский воспользовался позиционной ошибкой хозяев и без особого труда сравнял счет.

После перерыва ранее выступавший за николаевскую команду Евгений Коваленко, пробив в дальний угол, поразил ворота «корабелов» во второй раз. Николаевцы отставали в счете до появления на поле новичка Владислава Авраменко (ранее играл за «Кремень»), которому на 81-й минуте удалось вырвать ничью у хозяев поля.

Владислав Авраменко Фанат из Николаева, который в одиночку приехал на выезд После матча

На протяжении всего игрового времени «Николаев» имел весомое преимущество во владении мячом и создавал множество голевых моментов, но так и не смог их должным образом реализовать. В послематчевом интервью главный тренер МФК «Николаев» Руслан Забранский высказал свое мнение по поводу ничейного результата встречи: