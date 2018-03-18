В южнокорейском Пхенхчане прошла церемония закрытия Паралимпийских игр-2018

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В южнокорейском Пхенхчане подошла к концу церемония закрытия XII Паралимпийских игр-2018, передает «Униан».

Нынешние зимние Паралимпийские игры стали рекордными как по количеству стран (49), так и по количеству спортсменов (570). За 11 дней было разыграно 80 комплектов медалей в 6 видах спорта - биатлоне, лыжных гонках, сноуборде, горных лыжах, керлинге и хоккее.

Украину представляли 30 атлетов, которые завоевали 22 медали - 7 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых. Украинская сборная в итоге заняла шестое общекомандное место в медальном зачете. Четыре года назад в Сочи украинцы были четвертыми.

Победителями и призерами ХІІ зимних Паралимпийских игр-2018 в составе сборной Украины стали:

Шишкова Оксана (нарушение зрения) и спортсмен-лидер Казаков Виталий - 6 наград, в том числе 2 золотые, 3 серебряные и 1 бронзовая. 

Лукьяненко Виталий (нарушение зрения) и спортсмен-лидер Марчишак Иван - 2 золота. 

Рептюх Игорь - 3 награды, в том числе 1 золотая, 1 серебряная и 1 бронзовая. 

Уткин Юрий (нарушение зрения) и спортсмен-лидер Перехода Руслан - 2 награды: 1 золотая и 1 бронзовая.

Яровой Максим - 2 награды: 1 золото и 1 бронза.

Радь Тарас - 1 золото.  Ляшенко Людмила - 4 награды, в том числе 1 золотая и 3 бронзовые.

Казик Александр  - дебютант, тотально незрячий спортсмен и спортсмен-лидер Кучерявый Сергей - 2 серебра.

Вовчинский Григорий - 1 серебро. Ковалевский Анатолий (нарушение зрения) и спортсмен-лидер Мукшин Александр - 1 бронза.

Следующая Паралимпиада состоится в Пекине в 2022 году.

Катерина Вовченко

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